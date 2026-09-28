Asl4: trasporto pazienti, procedure cambiate; nessun comunicato

Segnaliamo una iniziativa della Croce Rossa di Cicagna che sulla sua pagina facebook ha postato un avviso importante relativo al trasporto dei pazienti a visite mediche o esami clinici. Il certificato redatto dal medico di base deve essere rilasciato dieci gior4ni prima. Insomma aumenterebbe la burocrazia e le difficoltà per anziani e disabili.

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Dall’ufficio stampa dell’onorevole Valentina Ghio

Trasporti sanitari ASL4, Ghio (PD): “Necessario rivedere i criteri per le richieste di trasporto. Le analisi di budget non possono andare a scapito dei malati”

“In questi giorni ho registrato la preoccupazione dei medici di medicina generale e delle pubbliche assistenze per l’indicazione di limitare i trasporti sanitari esclusivamente ad alcune condizioni cliniche. Il rischio che paventano è quello di non poter dare seguito ai bisogni di diagnosi e cura delle persone che non hanno altra possibilità che ricorrere al trasporto sanitario. Così come penso sia irrealistico mettere sulle spalle dei comuni dei territori ulteriori aggravi senza le risorse dedicate. L’esclusione di qualunque altra circostanza, eccetto quelle contenute nel documento inviato dal servizio sanitario, rende di fatto impossibile ricorrere al trasporto sanitario per persone, ad esempio, in percorso post operatorio o post dimissione dal pronto soccorso, con previsione di visite successive entro i 10 giorni e in diverse altre casistiche. Questa impostazione rischia inoltre di non tenere in considerazione la particolarità del territorio, che comprende un distretto sociale fra i più anziani d’Europa, e la progressiva contrazione, nel corso degli anni, del servizio di trasporto pubblico, che rende, specie per i tanti anziani soli che vivono nelle aree interne, sempre più difficoltoso il raggiungimento dei plessi ospedalieri”, così Valentina Ghio vicepresidente del Gruppo PD alla Camera intervenendo su trasporti sanitari nella Asl4.

“Concordo sul fatto che, se c’è stato uno sforamento, occorra fare delle analisi per individuarne le cause, ma questo non deve essere a scapito dei cittadini. Sull’incremento dei trasporti ha sicuramente avuto un impatto la chiusura negli anni di diversi ambulatori specialistici, a Sestri Levante ad esempio, e la situazione di alcune agende di prenotazione, con l’invio, anche dei pazienti fragili, in strutture ospedaliere molto lontane dalla loro residenza, oltre all’incremento delle solitudini abitative, di cui la collettività deve farsi carico. Sarebbe quindi ipotizzabile un ragionamento sui trasporti se, parallelamente, si impostassero progetti di incremento dell’assistenza domiciliare, di potenziamento dei servizi diagnostici e ambulatoriali o di follow up per i pazienti cronici. In definitiva credo che lo spettro delle condizioni cliniche e sociosanitarie di difficoltà sia molto più ampio dei criteri restrittivi di autorizzazione al trasporto indicate nella lettera della Asl4. Pertanto, ritengo sia importante rivedere quella casistica, in modo tale che nessuna persona fragile, senza possibilità di trasporto, vada ad incrementare quel dato nazionale allarmante dei 5 milioni di persone che nel nostro Paese rinunciano alle cure”, conclude Ghio.

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Da Antonio Bertani (Segretario PD Tigullio) e Laura Bacchella (Responsabile sanità PD Tigullio)

Trasporti sanitari, Bertani e Bacchella: “Non si risparmia tagliando sui servizi di accesso alle cure”

“Le nuove indicazioni di ASL4 rischiano di lasciare senza trasporto persone che ne hanno reale necessità. Il Tigullio non può subire un altro arretramento dei servizi sanitari”

“Il problema non è mettere in discussione la necessità di utilizzare correttamente le risorse del Servizio sanitario. Il problema è il modo in cui si sceglie di affrontarlo. Le indicazioni trasmesse da ASL4 ai medici di medicina generale e alle pubbliche assistenze rischiano infatti di restringere in maniera significativa l’accesso al trasporto sanitario, lasciando fuori persone che non lo utilizzano per comodità, ma perché rappresenta l’unico modo per poter raggiungere una struttura sanitaria”.

Lo dichiarano Antonio Bertani, segretario del PD Tigullio, e Laura Bacchella, responsabile Sanità del PD Tigullio.

“Pensiamo agli anziani soli, alle persone fragili, a chi vive nelle nostre vallate, a chi deve affrontare un percorso post-operatorio o una serie di controlli dopo una dimissione. Non tutte queste situazioni possono essere ricondotte a una casistica rigida, ma questo non significa che queste persone abbiano un’alternativa concreta per spostarsi”.

“Prima di restringere il servizio – proseguono Bertani e Bacchella – sarebbe necessario capire perché sono aumentate le richieste. La progressiva riduzione dei servizi territoriali e ambulatoriali, la concentrazione delle prestazioni e l’invio dei pazienti verso strutture più lontane contribuiscono inevitabilmente ad aumentare gli spostamenti. Non si può prima allontanare la sanità dalle persone e poi considerare il trasporto un costo da tagliare”.

“C’è inoltre un aspetto che non possiamo trascurare: ancora una volta vengono chiesti ulteriori sforzi ai medici di medicina generale, attraverso indicazioni e procedure che rischiano di aggiungere nuovi adempimenti burocratici alla loro attività. I medici di base sono già uno dei principali presidi della sanità territoriale e non è pensabile continuare a trasferire su di loro ulteriori incombenze amministrative senza garantire procedure semplici, chiare e sostenibili”.

“Chiediamo quindi ad ASL4 di rivedere i criteri e di aprire un confronto con medici di medicina generale, pubbliche assistenze e Comuni. Se l’obiettivo è ridurre la necessità di trasporto, bisogna investire sulla sanità territoriale, sull’assistenza domiciliare e sulla prossimità dei servizi, non semplicemente negare il trasporto a chi ne ha bisogno”.