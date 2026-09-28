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Amt: sabato 3 sciopero proclamato da Cub Trasporti
Da Area Comunicazione e Relazioni Istituzionali AMT
L’organizzazione sindacale Cub Trasporti ha proclamato un’ azione di sciopero per la giornata di sabato 3 ottobre 2026 della durata di 24 ore. Per chi aderirà allo sciopero, le modalità di astensione dal lavoro del personale di AMT sono le seguenti:
Servizio di trasporto urbano Genova: il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30;
il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno.
Servizio di trasporto provinciale: il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00;
il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno.
Il servizio di trasporto sarà garantito per i servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap; verranno altresì garantiti i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso.