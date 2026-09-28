Agricoltura: arrivano 750mila euro a rimborso danni da siccità del 2022

«Un ulteriore sostegno economico arriva alle aziende agricole liguri che hanno subito i danni della grave siccità del 2022: con il nuovo provvedimento vengono concessi e liquidati complessivamente 749.318,01 euro a 310 imprese agricole del territorio regionale». Lo dichiara Rocco Invernizzi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale della Liguria, commentando il decreto relativo al secondo elenco delle aziende ammesse al pagamento dei ristori per gli eventi calamitosi verificatisi tra maggio e settembre 2022. Il provvedimento dispone infatti l’autorizzazione, l’impegno e la liquidazione di 749.318,01 euro a favore delle 310 imprese beneficiarie.

«Questo intervento si inserisce in un percorso istituzionale che ha coinvolto Regione Liguria e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, guidato dal ministro Francesco Lollobrigida. A seguito della richiesta avanzata dalla Regione, il Ministero ha riconosciuto il carattere eccezionale della siccità che aveva colpito la Liguria e ha successivamente assegnato alla nostra Regione 1.994.663,64 euro per gli interventi previsti. Oggi una parte di queste risorse si traduce concretamente nei ristori destinati alle nostre aziende agricole».

Il provvedimento riguarda i danni alle produzioni vegetali e apistiche provocati dalla siccità verificatasi dal 1° maggio al 30 settembre 2022. Il riconoscimento ministeriale dell’eccezionalità dell’evento ha interessato tutte le province liguri. La richiesta della Regione riguardava numerosi comparti, tra cui il settore foraggero, l’olivicoltura, il florovivaismo e le piante aromatiche in vaso, l’orticoltura, la viticoltura, la cerealicoltura, la produzione di patate, l’apicoltura e la produzione di frutta in guscio.

«Parliamo di imprese che rappresentano un presidio economico e produttivo fondamentale per la Liguria e che, soprattutto nelle aree interne, contribuiscono ogni giorno alla cura del territorio e alla vitalità delle nostre comunità. È importante che le risorse stanziate per compensare, almeno in parte, i danni subiti arrivino concretamente ai beneficiari». Il nuovo provvedimento segue quello del luglio 2026, con il quale erano già stati concessi e liquidati 782.571,89 euro a 330 imprese agricole. Considerando i due elenchi, gli interventi ammontano complessivamente a 1.531.889,90 euro e riguardano 640 posizioni aziendali.

«L’agricoltura ligure affronta condizioni particolarmente complesse, dalla conformazione del territorio agli effetti degli eventi climatici. Il dato concreto di oggi è che altre 310 imprese possono beneficiare dei ristori previsti. Il percorso istituzionale tra il Ministero dell’Agricoltura e Regione Liguria ha consentito di portare queste risorse fino alle aziende beneficiarie. Sostenere l’agricoltura significa sostenere il lavoro, le nostre produzioni, l’entroterra e la tutela del territorio», conclude Invernizzi.