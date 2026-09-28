Temi del giorno:
Fino a sabato mattina 3 ottobre|
A-12: chiusure notturne tratti Recco-Nervi; Recco-Rapallo e Lavagna
Le previsioni di chiusure notturne nel tratto di A-12 compreso tra Genova e Sestri Levante
Direzione Livorno
Genova Est – Nervi – Tratto Chiuso (dal km 4.2 – Direzione: Rosignano)
Tratto Chiuso tra Genova est e Genova Nervi dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 29/09/2026 al giorno 30/09/2026 per lavori Entrata consigliata verso Livorno: Genova Nervi.
Genova Est – Uscita Chiusa (al km 4.2 – in entrambe le direzioni)
L’uscita di Genova est è chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 30/09/2026 al giorno 01/10/2026 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Genova Nervi. Uscita consigliata provenendo da Genova: Genova Nervi.
Genova Est – Entrata Chiusa (al km 4.2 – in entrambe le direzioni)
Genova est in entrata è chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 30/09/2026 al giorno 01/10/2026 in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Genova Nervi. Entrata consigliata verso Livorno: Genova Nervi.
Nervi – Uscita Chiusa (al km 11.5 – Direzione: Rosignano)
L’uscita di Genova Nervi è chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 01/10/2026 al giorno 02/10/2026 provenendo da Genova per lavori. Uscita consigliata provenendo da Genova: Genova est.
Nervi – Entrata Chiusa (al km 11.5 – Direzione: Rosignano)
Nervi in entrata è chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 01/10/2026 al giorno 02/10/2026 verso Livorno per lavori. Entrata consigliata verso Livorno: Genova est.
Recco – Rapallo – Tratto Chiuso (dal km 22.8 – Direzione: Rosignano)
Tratto Chiuso tra Recco e Rapallo dalle ore 00:00 alle ore 06:00 dal giorno 01/10/2026 al giorno 01/10/2026 per lavori Entrata consigliata verso Livorno: Rapallo.
Lavagna – Entrata Chiusa (al km 41.1 – Direzione: Rosignano)
Lavagna in entrata è chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 29/09/2026 al giorno 30/09/2026 verso Livorno per lavori. Entrata consigliata verso Livorno: Sestri Levante.
Lavagna – Uscita Chiusa (al km 41.1 – Direzione: Rosignano)
L’uscita di Lavagna e’ chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 29/09/2026 al giorno 30/09/2026 provenendo da Genova per lavori. Uscita consigliata provenendo da Genova: Chiavari.
Direzione Genova
Recco – Nervi – Tratto Chiuso (dal km 22.8 – Direzione: Genova)
Tratto Chiuso tra Recco e Genova Nervi dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 28/09/2026 al giorno 29/09/2026 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Genova Nervi.
Recco – Nervi – Tratto Chiuso (dal km 22.8 – Direzione: Genova)
Tratto Chiuso tra Recco e Genova Nervi dalle ore 23:00 alle ore 06:00 dal giorno 02/10/2026 al giorno 03/10/2026 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Genova Nervi.
Sant’Ilario Nord – Area di Servizio Chiusa (al km 14.5 – Direzione: Genova)
L’area di servizio Sant’Ilario nord è chiusa dalle ore 23:00 alle ore 06:00 dal giorno 02/10/2026 al giorno 03/10/2026 per Tratto Chiuso
Genova Est – Entrata Chiusa (al km 4.2 – in entrambe le direzioni)
Genova est in entrata è chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 30/09/2026 al giorno 01/10/2026 in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Genova Nervi. Entrata consigliata verso Livorno: Genova Nervi.
Genova Est – Uscita Chiusa (al km 4.2 – in entrambe le direzioni)
L’uscita di Genova est è chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 30/09/2026 al giorno 01/10/2026 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Genova Nervi. Uscita consigliata provenendo da Genova: Genova Nervi.