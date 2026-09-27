Vela/ Trofeo Elvio Botto – Coppa Gavino; tutti i vincitori

Dallo Yacht Club Chiavari

Si è concluso con un bilancio assolutamente positivo il fine settimana dedicato al Trofeo Elvio Botto – Coppa Gavino 2026, l’atteso appuntamento velico andato in scena sabato 26 e domenica 27 settembre nelle acque del Golfo del Tigullio.

Organizzata dallo Yacht Club Chiavari con il patrocinio del Comune di Chiavari, di Marina Chiavari e di Calata Ovest, la regata – aperta alle imbarcazioni d’altura delle classi ORC, IRC e Libera – rappresenta la prima prova del Campionato Vela d’Autunno.

Il comitato organizzatore e gli equipaggi hanno dovuto fare i conti con condizioni meteo particolari, che hanno messo in risalto le abilità tattiche dei regatanti. Tutti i match si sono disputati su percorsi a bastone, ideali per esaltare le manovre e i duelli ravvicinati.

Nella giornata di sabato, il golfo ha accolto le imbarcazioni con un leggero vento di Libeccio intorno ai 5 nodi. Una condizione caratterizzata quindi da arie leggere, che ha richiesto la massima concentrazione da parte dei tattici per sfruttare ogni minima bava di vento, permettendo comunque di portare a termine una prova regolare e molto tecnica.

La svolta è arrivata domenica mattina: per assicurarsi le condizioni migliori di vento, gli organizzatori hanno scommesso su una partenza anticipata alle ore 8:00. Una scelta azzeccata che ha premiato la flotta: le imbarcazioni hanno trovato ad accoglierle una splendida Tramontana tra gli 11 e i 13 nodi. E’ stato così possibile disputare due prove avvincenti e dal ritmo serrato, prima che il vento, come previsto, andasse a calare nel corso della mattinata.

Il bilancio finale parla quindi di tre prove totali portate a casa, tanto agonismo in acqua e, soprattutto, regate divertenti e stimolanti per tutti i partecipanti, che hanno confermato il Trofeo Botto come uno degli appuntamenti più dinamici e apprezzati del nostro autunno velico.

Il Trofeo Elvio Botto – con il quale i figli Stefano e Fabio, in partnership con Gruppo Allianz, desiderano ricordare il padre, Socio Fondatore dello Yacht Club, convinto sostenitore dell’importanza dello sport nell’educazione dei più giovani e per questo per anni prezioso sponsor della Scuola Vela YCC – é tradizionalmente assegnato alla prima imbarcazione classificatasi overall in tempo reale sulla somma delle prove. Quest’anno è andato a Rachistar, X41 di Massimo Schieroni (Savona Yacht Club).

E Rachistar ha fatto poker, aggiudicandosi anche la Coppa Challenge Giorgio Gavino, messa in palio per l’imbarcazione che ottiene la vittoria nel raggruppamento ORC Overall e strappandola a Capitani Coraggiosi 3 di Guido Santoro e Federico Felcini (YC Chiavari), detentori per due anni consecutivi e quest’anno classificatisi secondi Overall.

Nella Classe IRC vittoria a Catherine, X40 di Massimo Bonfante (Yacht Club Chiavari).

Jeniale Eurosystem, J80 di Massimo Rama (Yacht Club Chiavari), si è invece aggiudicato la vittoria in Classe Libera.

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Ecco tutti i vincitori:

Vincitore Overall in tempo reale sulle tre prove – Trofeo Elvio Botto

RACHISTAR di MASSIMO SCHIERONI (YC Savona)

Vincitore Classe ORC Overall – Coppa Gavino

RACHISTAR di MASSIMO SCHIERONI (YC Savona)

Classe ORC A

1° classificato: INDIA di RICCARDO CIELO (YC Chiavari)

2° Classificato: SPEED di EDOARDO MERONI (CV Bellano)

Classe ORC B

1° classificato: RACHISTAR di MASSIMO SCHIERONI (YC Savona)

2° Classificato: CAPITANI CORAGGIOSI 3 di FELCINI-SANTORO (YC Chiavari)

3° Classificato: AIA DE MA’ di LUCA OLIVARI (YC Chiavari)

Classe ORC C

1° classificato: ARIA DI BURRASCA di FRANCO SALMOIRAGHI (LNI Sestri Levante) 2° Classificato: X-WAVE di CLAUDIO GHIRARDINI (CN Lavagna)

Classe IRC

1° Classificato: CATHERINE di MASSIMO BONFANTE (YC Chiavari)

Classe LIBERA

1° Classificato: JENIALE EUROSYSTEM di MASSIMO RAMA (YC Chiavari)

2° Classificato: MARIEL di FEDERICO MASSARI (YC Chiavari)

3° Classificato: TRIDENTE di STEFANO TRIFIRO’ (YC Chiavari)

4° Classificato: YOSHI di EMANUELE FIORE (CN Lavagna)