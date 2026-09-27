Uscio: muore a 63 anni nell’auto finita fuori strada lungo la 333

Ieri sera alle 22 a Uscio in via Orlando Bianchi (provinciale 333) in prossimità della sede della Croce Rossa, un’auto è uscita dalla carreggiata finendo una decina di metri più sotto. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Rapallo. L’unica persona a bordo, un uomo di 63 anni, ha riportato gravi traumi. Vani i tentativi del medico del 118 e dei militi della Croce Rossa di Gattorna di rianimarlo. Il 63enne è deceduto. Resta il dubbio che abbia sbandato finendo fuori strada a causa di un malore; altra ipotesi la presenza di un animale selvatico, abbastanza frequente in zona. Sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Santa Margherita.