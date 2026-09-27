Sestri: “Raduno Autieri, bene la posizione di Solinas contro la tesi Anpi”

Dal presidente e dal Consiglio direttivo del Circolo Territoriale di Fratelli d’Italia di Sestri Levante e della Val Petronio

Finalmente una presa di posizione del sindaco Solinas. Dopo averlo visto silente di fronte alle accuse e agli “ordini” del consigliere Smeraldi, stavolta ha trovato il coraggio di tenere il punto contro l’Anpi che, riprendendo le posizioni dell’assessore Bacherotti, giudica negativa l’Adunata nazionale degli Autieri perché infastidito dalla presenza di divise e mezzi militari.

Non abbiamo problemi a criticare il sindaco quando ce n’è bisogno, cioè almeno una volta al giorno. Ma stavolta ha dimostrato di saper tener testa alla parte più sinistra della sua maggioranza e ha confermato la scelta di ospitare l’Adunata degli Autieri che Sestri accoglierà a braccia aperte.