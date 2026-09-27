Sestri: l’autiere Rossignotti, sempre presente alle celebrazioni del 25 Aprile

Questo evento rappresenta un’opportunità non solo per celebrare l’importante corpo degli Autieri, ma anche per ricordare uomini che, proprio indossando quella divisa, hanno dato il proprio contributo alla guerra di Liberazione e alla sua memoria.

In particolare, ANPC Tigullio vuole ricordare con affetto il vecchio amico e concittadino Dott. Angelo Rossignotti che, dopo aver prestato servizio tra gli Autieri, ha sempre tenuto a partecipare alle celebrazioni del 25 aprile a Cento Croci.

L’auspicio è che l’iniziativa del raduno degli Autieri abbia successo e si possa tenere a Sestri come previsto, con la deferenza dovuta a tutte le forze armate della Repubblica Italiana.