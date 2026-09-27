Sestri: “L’Anpi ignora che anche il presidente Pertini fu autiere”

Dalla Lega Giovani Tigullio

Le polemiche sollevate dall’Anpi di Sestri Levante contro il XXXII Raduno Nazionale degli Autieri d’Italia, previsto nel comune di Sestri Levante dal 9 all’11 ottobre 2026, confermano ancora una volta la tendenza della sinistra a voler fare il processo a ogni evento che non rientra nei loro schemi ideologici.

Parlare di “mancanza di legami storici e territoriali” dimostra una colpevole amnesia o, peggio, la volontà di ignorare le radici della nostra storia nazionale e repubblicana. Sestri Levante e il Tigullio accolgono con orgoglio un corpo che ha servito e serve il Paese con abnegazione. Ma se l’Anpi cerca a tutti i costi un legame nobile, istituzionale e storico tra le figure simbolo della Repubblica e il corpo degli Autieri, basta uscire dai propri paraocchi ideologici e studiare i libri di storia.

Tra i più grandi e illustri “Autieri” della storia d’Italia figura infatti Sandro Pertini. Prima di diventare il Presidente della Repubblica più amato dagli italiani, il giovane Pertini prestò servizio militare per ben 16 mesi proprio come automobilista militare (autiere) durante la Grande Guerra, distinguendosi per spirito di servizio e attaccamento alla Patria. Pertini stesso ha rappresentato quella sintesi tra dovere militare, amore per la libertà e senso delle istituzioni che oggi l’Anpi vorrebbe monopolizzare o cancellare a seconda della convenienza politica.

Accusare una manifestazione di corpi dello Stato e di cittadini in congedo di “contraddire la cultura della pace” è un insulto al lavoro quotidiano delle nostre forze armate e delle associazioni d’arma, che sono presidio di democrazia, soccorso e sicurezza. Le uniformi e i mezzi non sono un pericolo per i giovani, ma l’espressione concreta di valori come il sacrificio, la disciplina e la solidarietà comunitaria.