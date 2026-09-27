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Sestri, ko in casa contro la Biellese: salta mister Ruvo
27 settembre 2026 | 19:31
Nelle prossime ore la scelta del nuovo tecnico.
Il Sestri perde 2-1 al Sivori contro la Biellese: il ko costa caro al tecnico dei Corsari esonerato al termine della gara.
Questa la nota del club: “L’U.S. Sestri Levante 1919 comunica che Alberto Ruvo non sarà più l’allenatore della Prima Squadra. La società ringrazia il mister per il lavoro svolto, la dedizione e gli anni trascorsi insieme, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della carriera”