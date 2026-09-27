Sestri: “Il raduno degli Autieri; Anpi, un intervento surreale”

Da Giuseppe Bo

Mi sembra opportuno premettere che ho svolto il servizio militare, offrendo allo Stato un anno importantissimo della mia vita in cambio di pressoché niente, per cui ho maturato un profondo senso di antipatia per tutte le adunate delle associazioni combattentistiche; ad ogni modo, è un’opinione del tutto personale e non ha niente a che fare con quanto segue.

Che io sappia, al mondo esiste un solo Stato senza Forze Armate: si tratta del pacifico Costa Rica che, pur confinando con due vicini turbolenti ma non belligeranti come Panama e Nicaragua, le ha da tempo ritenute inutili; ad ogni modo, il Costa Rica ha attivo un trattato con gli Stati Uniti che ne garantiscono la sicurezza e l’integrità territoriale (non si sa mai…).

In Italia le Forze Armate sono istituzione costituzionale e il Presidente della Repubblica ne è il Comandante in Capo: può piacere o no ma questo scrissero i Costituenti, che erano in gran parte attori della lotta partigiana.

Pittaluga Taviani ci raccontava che sui monti della Resistenza spesso si discuteva tra le varie anime che hanno composto il movimento partigiano su come si sarebbe dovuta organizzare la nuova Italia, e le differenze di vedute erano spesso molto rilevanti, ma sul fatto se le Forze Armate ci avrebbero dovuto essere non ci furono mai dubbi.