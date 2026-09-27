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Sestri: “Forze armate, sono tutt’altro che un cattivo esempio”

27 settembre 2026 | 06:20
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Sestri: &#8220;Forze armate, sono tutt&#8217;altro che un cattivo esempio&#8221;

Da Paolo Smeraldi, consigliere comunale in Sestri

La presa di posizione di Anpi Sestri Levante sul raduno nazionale degli Autieri dimostra ancora una volta posizioni massimaliste.
Sebbene sia lecito discutere l’opportunità o meno di organizzare un qualsiasi evento, Anpi individua una contraddizione fra la cultura della pace e la presenza di militari nella nostra città.
Le Forze Armate sono però orientate ai valori della nostra Repubblica, quindi questa contraddizione non sussiste.
I militari desiderano la pace come tutti i cittadini: sono chiamati a difendere la collettività e garantire che la società civile possa essere tutelata; senza le Forze Armate, la Nazione sarebbe alla mercè di qualsiasi aggressione.
In quest’ottica, non si può pensare che la presenza delle Forze Armate sia un cattivo esempio per i giovani; anzi, trasmette un’idea di servizio.
Per quanto riguarda poi la posa di cippi o monumenti, Anpi non può pretendere che lo spazio pubblico sia destinato unicamente a commemorare la Liberazione.
In generale, preoccupa la tendenza di Anpi Sestri Levante a volere monopolizzare non solo la solennità civile del 25 aprile, ma anche gli eventi che si svolgono in città e la posa di eventuali cippi e monumenti.

Foto: autieri alla cerimonia del 25 Aprile a Rapallo