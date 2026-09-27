Sestri: “Forze armate, sono tutt’altro che un cattivo esempio”

La presa di posizione di Anpi Sestri Levante sul raduno nazionale degli Autieri dimostra ancora una volta posizioni massimaliste.

Sebbene sia lecito discutere l’opportunità o meno di organizzare un qualsiasi evento, Anpi individua una contraddizione fra la cultura della pace e la presenza di militari nella nostra città.

Le Forze Armate sono però orientate ai valori della nostra Repubblica, quindi questa contraddizione non sussiste.

I militari desiderano la pace come tutti i cittadini: sono chiamati a difendere la collettività e garantire che la società civile possa essere tutelata; senza le Forze Armate, la Nazione sarebbe alla mercè di qualsiasi aggressione.

In quest’ottica, non si può pensare che la presenza delle Forze Armate sia un cattivo esempio per i giovani; anzi, trasmette un’idea di servizio.

Per quanto riguarda poi la posa di cippi o monumenti, Anpi non può pretendere che lo spazio pubblico sia destinato unicamente a commemorare la Liberazione.

In generale, preoccupa la tendenza di Anpi Sestri Levante a volere monopolizzare non solo la solennità civile del 25 aprile, ma anche gli eventi che si svolgono in città e la posa di eventuali cippi e monumenti.