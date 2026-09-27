Santo Stefano d’Aveto: il paese della montagna e delle meraviglie

Santo Stefano: la montagna a due passi dal mare. Probabilmente per i bambini, in cui leggi in faccia lo stupore ad osservare un asino o una mucca, è anche il paese delle meraviglie, di un mondo inimmaginabile. La festa dell’agricoltura e dell’artigianato, che iniziata ieri terminerà oggi, è un’occasione per vivere molteplici esperienze. Quello che spesso la Tv ci propone in trasmissioni dedicate alla campagna, qui sono realtà con gente che lavora all’aria aperta, fa fronte a siccità, grandinate, insetti nocivi, raid di animali selvatici, ma quando la terra dà i frutti sperati, palpita di emozioni.

Attraverso questa festa Santo Stefano racconta lo sua storia e quella della sua gente che, grazie anche al turismo estivo e invernale, riesce a vivere sull’Appennino.

Una grande attrattiva per chi arriva dal mare o dalla città, è la mostra zootecnica che espone mucche, cavalli, pecore, capre, ma anche conigli e galline. I bambini non si staccherebbero mai da questi da questi animali sconosciuti; difficile far capire loro che le saporite polpette di carne cotte dalla nonna, abbiano una correlazione con questi grossi tranquilli animali (a questa formula Expo Fontanabuona dovrebbe guardare).

Ci sono le prove di abilità dei boscaioli, lo spettacolo della mietitura, la gimkana dei cavalli, la prova di mungitura, l’esposizione di macchine agricole, anche qui bimbi meravigliati che scriveranno a Babbo Natale di averne una, magari in miniatura.

Ci sono gli adulti che non possono sottrarsi all’acquisto di funghi già belli e pronti senza la pur affascinante ricerca nei boschi, E perché rinunciare all’acquisto di lavanda da mettere negli armadi; acquistare i formaggi prodotti in loco; far provvista dei saporiti canestrelli o di carne da consumare in settimana. Non è neppure possibile rinunciare ad una pannocchia di grano a ricordo della gita.

A sottolineare lo slogan “la montagna a due passi dal mare”, c’è la sfilata per le vie del paese col complesso musicale di Santo Stefano d’Aveto e con la la Scuola Musicale Banda “Città di Camogli” G. Puccini. Un successone.