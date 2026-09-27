‘Santa’: Milan Club Tigullio, festa di compleanno con Luca Serafini

Il Milan Club Tigullio Mattia Verrone festeggia il compleanno con una serata speciale, martedì 6 ottobre, alle ore 20.30 presso il Ristorante La Cambusa di Via Tommaso Bottaro 2 a Santa Margherita Ligure.

Ospite d’onore lo scrittore e giornalista, nonchè milanista doc, Luca Serafini.

Cena a base di pesce o di carne, costo Euro 35 inclusa acqua e caffè, per informazioni e prenotazioni contattare Donatella 379/1757104 o Monica 329/2288573.