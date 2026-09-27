Logo

Temi del giorno:

territorio
Celebrazioni
Feste
maltempo
Santa Margherita e Portofino

Martedì 6 ottobre, alle ore 20.30

|
Attualità
/

‘Santa’: Milan Club Tigullio, festa di compleanno con Luca Serafini

27 settembre 2026 | 06:21
Share0
di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

&#8216;Santa&#8217;: Milan Club Tigullio, festa di compleanno con Luca Serafini

Da Filippo Barenghi addetto stampa Milan Club Tigullio Mattia Verrone

Il Milan Club Tigullio Mattia Verrone festeggia il compleanno con una serata speciale, martedì 6 ottobre, alle ore 20.30 presso il Ristorante La Cambusa di Via Tommaso Bottaro 2 a Santa Margherita Ligure.
Ospite d’onore lo scrittore e giornalista, nonchè milanista doc, Luca Serafini.
Cena a base di pesce o di carne, costo Euro 35 inclusa acqua e caffè, per informazioni e prenotazioni contattare Donatella 379/1757104 o Monica 329/2288573.

 