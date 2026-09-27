‘Santa’: donazione organi, un gazebo nel quartiere di San Siro

Anche Santa Margherita ha avuto il suo momento per la “Giornata Nazionale del Sì”.

Alcuni volontari del Gruppo della sezione comunale Aido di Santa Margherita Ligure questa mattina ha allestito un gazebo nel quartiere di San Siro per promuovere la donazione di organi, tessuti e cellule, distribuendo le rose dell’Aido.

La sede locale ricordiamo che è presso la sede dell’Avis Comunale di Santa Margherita Ligure in Via Martiri del Turchino 2.