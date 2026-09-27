San Fruttuoso: il nuovo parroco è padre Adriano Busatto

La parrocchia di San Fruttuoso di Camogli ha una nuova guida, è padre Adriano Busatto dei frati minori francescani.. La nomina con decreto arcivescovile del 4 agosto 2026 è stato ufficialmente reso noto nel bollettino delle nomine della Chiesa di Genova il 15 agosto 2026.

Padre Busatto è nato a Pellestrina 60 anni fa ed è stato consacrato sacerdote il 18 giugno 1994. Ricca di esperienze la sua vita: è stato destinato alla comunità francescana a Taglio di Po; dal 1996 al 2000 alla Cittadella come direttore del centro socio-educativo per i minori. Dal 2000 al 2004 è stato parroco alla comunità di Santa Maria Maggiore a Trieste. Dal 2004 al 2009 ad Assisi, responsabile della conferenza dei Ministri provinciali d’Italiadi cui è stato segretario generale. Dal 2009 al 2010, nella parrocchia di San Francesco a Padova come direttore del Pensionato Universitario ed economo. Dal 2010 al 2012 a Venezia in San Francesco della Vigna come economo. Dal 2012 al 2015 a Roma addetto alla formazione e studi dell’Ordine dei Minori, assistente generale per le missioni e l’evangelizzazione; nominato anche Penitenziere straordinartio nella Basilica di San Pietro-Vaticano. Dal 2015 a Taglio di Po come vicario. Nel febbraio 2016 Papa Francesco l’ha nominato «Missionario della Misericordia» per l’Anno Giubilare. Successivamente rettore del santuario basilica Santa Maria di Campagna (Piacenza) e poi a Peschiera sul Garda.