Recco: ieri il saluto al parroco-rettore don Giuseppe Guastavino

Ieri don Giuseppe Guastavino, parroco di San Giovanni e rettore del santuario della Madonna del Suffragio dal 6 novembre 2022, ha salutato i fedeli di Recco che lascia per trasferirsi come parroco a Crevari.

Il giorno prima la statua di San Michele (di cui martedì 29 ricorre la festa) era stata trasferita dal santuario a lui dedicato, alla chiesa parrocchiale di San Giovanni. Don Guastavino ha presieduto la messa concelebrata, tra gli altri, col fratello Giovanni Battista e con il priore del monastero dei padri benedettini olivetani di Camogli dom Francesco Pepe. Presente il sindaco Carlo Gandolfo e diversi membri della maggioranza consiliare. E’ seguita una processione con l’arca di San Michele, che si dice non uscisse dal santuario da mezzo secolo; il corteo ha percorso il centro fino al lungomare.