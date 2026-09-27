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Messa e processione con l'arca di San Michele|
Recco: ieri il saluto al parroco-rettore don Giuseppe Guastavino
Ieri don Giuseppe Guastavino, parroco di San Giovanni e rettore del santuario della Madonna del Suffragio dal 6 novembre 2022, ha salutato i fedeli di Recco che lascia per trasferirsi come parroco a Crevari.
Il giorno prima la statua di San Michele (di cui martedì 29 ricorre la festa) era stata trasferita dal santuario a lui dedicato, alla chiesa parrocchiale di San Giovanni. Don Guastavino ha presieduto la messa concelebrata, tra gli altri, col fratello Giovanni Battista e con il priore del monastero dei padri benedettini olivetani di Camogli dom Francesco Pepe. Presente il sindaco Carlo Gandolfo e diversi membri della maggioranza consiliare. E’ seguita una processione con l’arca di San Michele, che si dice non uscisse dal santuario da mezzo secolo; il corteo ha percorso il centro fino al lungomare.
Il nuovo parroco sarà monsignor Massimo Marasini 65 anni, quattro lauree (una in giurisprudenza); in passato consigliere comunale a Genova, Vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico di Genova. Da quasi tre anni parroco a Priaruggia e al santuario della Castagna di Quarto, dopo avere esercitato il suo apostolato nella diocesi di Alessandria. Una volta insediato si prenderà cura delle parrocchie di Uscio, Avegno, Testana, Recco San Giovanni, San Rocco, Megli e del santuario della Madonna del Suffragio.
Foto: don Giuseppe Guastavino