Recco: “Assemblea su Amt al Circolo Pd, grande partecipazione”

Grande partecipazione domenica mattina u.s. all’assemblea sul trasporto pubblico organizzata dal Circolo del Partito Democratico di Recco, Avegno e Uscio. Relatori il Segretario metropolitano PD Francesco Tognoni e il vicesindaco di Genova (PD) lessandro Terrile. Si è parlato a lungo e dettagliatamente della crisi di Amt, dovuta in larga misura alla gestione della passata amministrazione di centrodestra, ma soprattutto degli interventi attuati e di quelli in programma nel 2027 per una sua piena ripresa.

Di fronte al rischio concreto del fallimento dell’azienda, la giunta di centrosinistra ha scelto di salvare il servizio mantenendo il controllo pubblico su Amt, evitando privatizzazioni che avrebbero avuto ripercussioni negative sia per l’utenza sia per il personale dipendente. Infine da parte dell’Amministrazione c’è stata ampia disponibilità all’ascolto di segnalazioni e proposte provenienti da cittadini e associazioni.