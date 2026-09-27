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Domenica 27 settembre|
RASSEGNA STAMPA. Amt anello debole, decine di turisti a piedi
Oggi, domenica 27 settembre, auguri a Vincenzo, Caio, Adolfo. Mercati settimanali: Moneglia. Proverbi: “Amore e gelosia si fanno compagnia”.
LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA
Il Secolo XIX. Trasporto su gomma: “Pullman a Chiavari mancano spazi per le grandi comitive”; “Amt anello debole, decine di turisti a piedi”; “A Recco convegno Pd su trasporto pubblico”.
Sestri Levante: più corsi di italiano. Sestri Levante: raduno autieri, sopralluogo e sicurezza. Chiavari: nasce l’app Zueni. Chiavari: musica protagonista nella prima giornata. Zoagli: come difendersi dalle mareggiate.
Rapallo: Forza Italia vira su Salvatore Alongi. Rapallo: Parco Casale, botta e risposta Angiolani-Lasinio. Rapallo: rapina in stazione, due arresti. Rapallo: la Pro Loco terramare in una nuova sede. Rapallo: Alex, genio matematico. Santa Margherita: il Centro giovani vicino alla riapertura. Portofino: l’effetto Kidman accende la Riviera.
Camogli: Le pieghe, patrimonio geologico. Camogli: a scuola di macramé. Recco: bar e immobiliari, come cambia il commercio.
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