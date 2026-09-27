Rapalloonia: inaugurata al Castello la mostra dedicata a Lorenzo Mattotti

È stata inaugurata ieri pomeriggio, sabato 26 settembre, al Castello sul Mare di Rapallo la mostra “I fumetti di Mattotti”, cuore della 51ª edizione di Rapalloonia – Mostra Internazionale dei Cartoonists. L’esposizione, curata da Giovanni Nahmias con la collaborazione della Galerie Martel di Parigi, raccoglie oltre ottanta tavole originali di Lorenzo Mattotti e ripercorre più di quarant’anni di attività dell’artista. Tre le sezioni in cui è articolato il percorso: Periferiche, Valvoline e Graphic Novel, dagli esordi fino ai lavori più recenti.

All’inaugurazione, per l’Amministrazione comunale, erano presenti il sindaco Elisabetta Ricci, il presidente del consiglio Mentore Campodonico e la consigliera Dorotea Giavina.

Il programma prosegue oggi, domenica 27 settembre, con incontri, presentazioni, firme e sketch. La mostra dedicata a Mattotti resterà invece visitabile al Castello sul Mare fino all’11 ottobre.