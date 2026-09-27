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Rapallo: congratulazioni a Salvatore Alongi nuovo Commissario Provinciale Fi
27 settembre 2026 | 17:47
Da Monica Debè, coordinatore cittadino Fratelli d’Italia Rapallo – Zoagli
Il Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia Rapallo – Zoagli e il Direttivo del Circolo Territoriale FDI Rapallo esprimono le più sincere congratulazioni a Salvatore Alongi per la nomina a Commissario Provinciale di Forza Italia.
A nome di Fratelli d’Italia i migliori auguri di buon lavoro.
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