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Rapallo: congratulazioni a Salvatore Alongi nuovo Commissario Provinciale Fi

27 settembre 2026 | 17:47
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di fratelliditaliarapallo@gmail.com

fratelliditaliarapallo@gmail.com

Rapallo: congratulazioni a Salvatore Alongi nuovo Commissario Provinciale Fi

Da Monica Debè, coordinatore cittadino Fratelli d’Italia Rapallo – Zoagli

Il Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia Rapallo – Zoagli e il Direttivo del Circolo Territoriale FDI Rapallo esprimono le più sincere congratulazioni a Salvatore Alongi per la nomina a Commissario Provinciale di Forza Italia.
A nome di Fratelli d’Italia i migliori auguri di buon lavoro.
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