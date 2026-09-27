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In codice giallo al San Martino|
Cronaca/
Ne: malore nella locanda, arrivano i vigili del fuoco ad aprire la porta
27 settembre 2026 | 08:18
La scorsa notte alle 3.10, il cliente 76enne di una locanda sita in via San Lorenzo a Conscenti di Ne, ha avuto un malore; aveva però chiuso la porta della camera a chiave e, per aprirla, sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari.
Visitato dal medico del 118, il paziente è stato trasportato in codice giallo dai militi della Croce Rossa di Cogorno al pronto soccorso del policlinico San Martino.