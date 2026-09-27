Lorsica: fungaiolo 48enne cade; in elicottero al San Martino

Questa mattina alle 8.22 un fungaiolo di 48 anni è scivolato nella zona tra il Passo della Scoglina, Comune di Favale e Barbagelata, frazione di Lorsica. Ha riportato un trauma che gli impediva di camminare. Il 118 ha inviato sul posto i vigili del fuoco di Chiavari, il Soccorso Alpino speleologico, la Croce Rossa di Torriglia. L’uomo è poi stato prelevato dall’elicottero Drago decollato da Sestri Ponente e e trasportato in codice verde al pronto soccorso del policlinico San Martino.

Intervento in zona Barbagelata per un fungaiolo di 48 anni residente in Piemonte che è scivolato e si è procurato la probabile frattura della caviglia sinistra.

Sul posto Soccorso alpino e speleologico Liguria e l’elisoccorso Drago dei Vigili del fuoco.

Dopo avergli immobilizzato la caviglia, è statò posizionato su barella e quindi recuperato da Drago che lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova.