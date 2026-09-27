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Caviglia fuori uso e codice verde|
Lorsica: fungaiolo 48enne cade; in elicottero al San Martino
Questa mattina alle 8.22 un fungaiolo di 48 anni è scivolato nella zona tra il Passo della Scoglina, Comune di Favale e Barbagelata, frazione di Lorsica. Ha riportato un trauma che gli impediva di camminare. Il 118 ha inviato sul posto i vigili del fuoco di Chiavari, il Soccorso Alpino speleologico, la Croce Rossa di Torriglia. L’uomo è poi stato prelevato dall’elicottero Drago decollato da Sestri Ponente e e trasportato in codice verde al pronto soccorso del policlinico San Martino.
Dall’ufficio stampa del Soccorso alpino speleologico della Liguria
Intervento in zona Barbagelata per un fungaiolo di 48 anni residente in Piemonte che è scivolato e si è procurato la probabile frattura della caviglia sinistra.
Sul posto Soccorso alpino e speleologico Liguria e l’elisoccorso Drago dei Vigili del fuoco.
Dopo avergli immobilizzato la caviglia, è statò posizionato su barella e quindi recuperato da Drago che lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova.