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Nessuno di particolare gravità|
Incidenti e soccorsi lungo le strade del Levante
Serie di incidenti in una domenica di sole. Di seguito una sintesi.
Ore 10.48 lungo la strada provinciale 19 a Lumarzo. Un motociclista di 63 anni ripota un trauma cranico. Soccorso dai militi della Croce Verde di Lumarzo viene trasportato in codice giallo al pronto soccorso del policlinico San Martino. Sono stati allertati i carabinieri della Compagnia di Chiavari.
Ore 11.35 in via Mosto a Carasco due persone, tra cui una ragazza di 17 anni con traumi agli arti. Entrambi trasportati al pronto soccorso di Lavagna in codice giallo. Intervento dei militi della Croce Rossa di Lavagna e di Cogorno. Allertati i carabinieri della Compagnia di Chiavari.
Ore 11.37 in via San Lorenzo, la strada che collega il centro di Santa Margherita all’Aurelia, incidente motociclistico. Una donna di 56 anni con traumi, è stata trasportata in codice giallo dai militi della Croce Rossa di Santa Margherita al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna.
Ore 14.29 incidente lungo la A-12 tra Lavagna e Chiavari, direzione Nord. Due le persone ferite, una donna di 28 anni ed un uomo di 27. E’ intervenuto il medico del 118 ed i militi della Croce Rossa di Cogorno. I due sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso lavagnese.
Ore 14.30 a Neirone, frazione Roccatagliata, una 15enne ha subito lievi traumi. E’ stata trasportata in codice verde dai militi della Croce Rossa di Gattorna all’ospedale di Lavagna.