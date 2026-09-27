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Chiavari: “L’Agave” presenta il Quaderno n. 44
27 settembre 2026 | 18:29
Da Francesca Marzino, presidente del Centro di Cultura “L’Agave”
Il Centro di Cultura “L‘Agave” propone un incontro per presentare al pubblico il suo Quaderno n. 44, sabato 3 ottobre 2026 alle ore 17.30 nella sede di Piazzetta San Francesco, 2 a Chiavari.
Le voci dei lettori sono di Mirna Brignole, Pier Curci, Francesca Marzino.
*Il Centro di Cultura “L’Agave” di Chiavari pubblica ogni anno un’Antologia di Scrittori Liguri, nati nella nostra Regione o che comunque vi risiedono o vi lavorano da molti anni e quindi sono liguri di adozione.
Il Quaderno è giunto senza interruzioni alla 44^ edizione: un traguardo notevole per una rivista letteraria.