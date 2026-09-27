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Chiavari: “L’Agave” presenta il Quaderno n. 44

27 settembre 2026 | 18:29
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Chiavari: &#8220;L&#8217;Agave&#8221; presenta il Quaderno n. 44

Da Francesca Marzino, presidente del Centro di Cultura “L’Agave”

Il Centro di Cultura “L‘Agave” propone un incontro per presentare al pubblico il suo Quaderno n. 44, sabato 3 ottobre 2026 alle ore 17.30 nella sede di Piazzetta San Francesco, 2 a Chiavari.

Le voci dei lettori sono di Mirna Brignole, Pier Curci, Francesca Marzino.

*Il Centro di Cultura “L’Agave” di Chiavari pubblica ogni anno un’Antologia di Scrittori Liguri, nati nella nostra Regione o che comunque vi risiedono o vi lavorano da molti anni e quindi sono liguri di adozione.

Il Quaderno è giunto senza interruzioni alla 44^ edizione: un traguardo notevole per una rivista letteraria.

 