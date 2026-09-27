Temi del giorno:
Il centro gremito nel fine settimana|
Chiavari in Cosplay: da Giorgio Vanni a Cristina D’Avena, altro successo per la rassegna
Colori, creatività e passione hanno animato Chiavari questo weekend con Chiavari in Cosplay: l’appuntamento dedicato al cosplay e alla pop culture. Il centro cittadino si è trasformato in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto, con centinaia di appassionati e curiosi di tutte le età arrivati per assistere a sfilate, workshop di fumetto, set fotografici e installazioni a tema.
Anche quest’anno la manifestazione sta richiamando un pubblico numeroso, coinvolgendo residenti e visitatori in un’atmosfera festosa che per tutto il fine settimana ha animato le vie del centro.
Tra gli appuntamenti più partecipati c’è stato il concerto di ieri sera con Giorgio Vanni che ha fatto cantare Piazza Matteotti sulle note delle sigle più amate, coinvolgendo il pubblico con un repertorio che ha riportato in scena alcuni dei cartoni più iconici di intere generazioni.
La festa continua anche in questa domenica, con un pomeriggio ricco di appuntamenti tra contest, sfilate e incontri, tra cui spicca l’evento con Cristina D’Avena, attesa nel giardino di Palazzo Rocca per un concerto che promette di riunire grandi e piccoli, tra sigle e tanta voglia di cantare.