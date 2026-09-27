Chiavari in Cosplay: da Giorgio Vanni a Cristina D’Avena, altro successo per la rassegna

Colori, creatività e passione hanno animato Chiavari questo weekend con Chiavari in Cosplay: l’appuntamento dedicato al cosplay e alla pop culture. Il centro cittadino si è trasformato in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto, con centinaia di appassionati e curiosi di tutte le età arrivati per assistere a sfilate, workshop di fumetto, set fotografici e installazioni a tema.