Chiavari: è mancato Antonio Terzi, fondatore Comitato Case sparse

Oggi ci ha lasciato Antonio Terzi, lo piangono i suoi famigliari che ha tanto amato e protetto in vita. Si sentirà la sua mancanza per la sua indole di uomo gentile e attento.

Molti lo ricorderanno per aver creato il Comitato di Via Case Sparse di Caperana.

Con i suoi interventi ha ottenuto che l’Amministrazione Comunale, che ha sostenuto, sentisse la sua voce e lo assecondare per il bene di questa comunità.