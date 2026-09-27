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Chiavari: è mancato Antonio Terzi, fondatore Comitato Case sparse

27 settembre 2026 | 11:16
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Chiavari: è mancato Antonio Terzi, fondatore Comitato Case sparse

Riceviamo

Oggi ci ha lasciato Antonio Terzi, lo piangono i suoi famigliari che ha tanto amato e protetto in vita. Si sentirà la sua mancanza per la sua indole di uomo gentile e attento.
Molti lo ricorderanno per aver creato il Comitato di Via Case Sparse di Caperana.
Con i suoi interventi ha ottenuto che l’Amministrazione Comunale, che ha sostenuto, sentisse la sua voce e lo assecondare per il bene di questa comunità.