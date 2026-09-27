Chiavari: don Francesco Basso parroco Maxena, Campodonico e Sanguineto

Il Vescovo diocesano, mons. Giampio Devasini, ha nominato don Francesco Basso nuovo Parroco delle Parrocchie di San Martino in Maxena, di Nostra Signora della Pace e San Bernardo in Campodonico e di Sant’Antonino martire in Sanguineto, tutte nel Comune di Chiavari.

Don Basso raccoglie l’eredità del servizio pastorale portato avanti negli anni in queste comunità da don Tonino Maffei, scomparso lo scorso 14 agosto.

Nel corso delle Celebrazioni di questa domenica è stato letto il Decreto del Vescovo che dispensando dall’immissione canonica costituisce da oggi il nuovo Parroco.

Nato a Genova il 6 marzo 1991, ordinato Presbitero il 19 maggio 2024, don Francesco è Parroco della Parrocchia di San Pietro in Sampierdicanne. Sta continuando a Milano il percorso di studi in Teologia spirituale alla Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale.