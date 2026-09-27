Castiglione: incidente di caccia, 52enne ferito. Trasferito al San Martino

Incidente di caccia alle 16.12 in Val Petronio, località Liggie, praticamente al confine tra Castiglione Chiavarese e Casarza. Un cacciatore di 52 anni sarebbe stato ferito da pallini partiti inavvertitamente dalla sua stessa arma. Questa l’ipotesi al vaglio dei carabinieri di Sestri Levante che svolgono le indagini e che hanno interrogato sia il ferito che i colleghi cacciatori che erano con lui. Sono intervenuti i militi della Croce Verde di Castiglione Chiavarese sia l’infermiere di “India-40. Il cacciatore è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso del policlinico San Martino.