Camogli: in 800 al Trail che svela le bellezze del Parco di Portofino

Partita dalla spiaggia la prima batteria del Trail di Camogli e Monte di Portofino organizzato da Sporteventi/ Rea Palus Race in collaborazione con il Comune. A confermare che il connubio natura-sport è una carta vincente anche per il turismo è il crescente numero di iscritti di anno in anno: per questa terza edizione sono 800 gli atleti provenienti da Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Valle d’Aosta, Sicilia, Svizzera. Francia, Belgio. Tre le tipologie di percorso proposte: la 30 km, una novità dedicata agli agonisti, con partenza alle 8; la 20 km e la 12 km, con categorie competitiva e non, con partenza alle 9.30 e 10.30 a batterie di 60 per volta. 50 tra volontari, pubbliche assistenze e forze dell’Ordine controllano il percorso e il buon andamento della gara che è seguita da Sky. Voce della manifestazione sportiva Andrea Carretti.

“Siamo alla terza edizione e il numero degli iscritti è cresciuto: dai 152, ai successivi 500, agli 800 di oggi. Camogli si conferma territorio di sport, valore aggiunto alla bellezza del paesaggio e architettonica – spiega Claudio Pompei, consigliere comunale con delega allo Sport – Il Trail ha anche un alto impatto turistico. Abbiamo stimato che circa il 75% dei partecipanti e loro accompagnatori ha trascorso almeno una notte in zona”.

Al termine un pasta party in piazza Schiaffino in collaborazione con Pro Loco e Cafe Photo e i prodotti offerti da Pesto per Amore.

Premiati i primi tre classificati uomini e donne e i primi tre di ogni categoria in base all’età; un riconoscimento per il più e meno giovane partecipante fra gli Open; il premio Fair-play per un gesto di sportività e per il gruppo più numeroso. Per tutti coloro che giungeranno al traguardo una medaglia di partecipazione.