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Camogli: disservizi di Amt; il Comune accoglie le segnalazioni

27 settembre 2026 | 19:07
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di Redazione

Redazione

Camogli: disservizi di Amt; il Comune accoglie le segnalazioni

Iniziativa del Comune di Camogli per ascoltare le segnalazione di disservizi Amt: ” Si invitano i cittadini ad inviare segnalazioni di disservizi relativi al trasporto pubblico verificati. Linee di collegamento  tra Camogli centro, le frazioni e i comuni limitrofi  utilizzando il link sotto riferito:

https://www.comune.camogli.ge.it/servizi/urp/servizio_3.html

o tramite l’applicazione comunale XMapp – Segnalazioni da telefono cellulare. Con le stesse modalità è possibile fornire osservazioni circa l’orario invernale del trasporto pubblico consultabile al seguenti link:

Tigullio Occidentale

Termine ricezione segnalazioni: martedì, 29 settembre 2026.

 