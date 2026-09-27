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Camogli: disservizi di Amt; il Comune accoglie le segnalazioni
27 settembre 2026 | 19:07
Iniziativa del Comune di Camogli per ascoltare le segnalazione di disservizi Amt: ” Si invitano i cittadini ad inviare segnalazioni di disservizi relativi al trasporto pubblico verificati. Linee di collegamento tra Camogli centro, le frazioni e i comuni limitrofi utilizzando il link sotto riferito:
o tramite l’applicazione comunale XMapp – Segnalazioni da telefono cellulare. Con le stesse modalità è possibile fornire osservazioni circa l’orario invernale del trasporto pubblico consultabile al seguenti link:
Termine ricezione segnalazioni: martedì, 29 settembre 2026.