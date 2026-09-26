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previsioni arpal
Ultimo sabato del mese soleggiato con massime in leve aumento
26 settembre 2026 | 08:00
Prevalentemente soleggiato al mattino con qualche addensamento in più sui versanti padani di Ponente; a seguire cielo sereno o al più poco nuvoloso ovunque: così la previsione di Arpal
VENTI: deboli in prevalente regime di brezza lungo le località costiere, settentrionali sui versanti padani
MARE: al mattino mosso sul Centro-Ponente e poco mosso a Levante, in graduale calo nel corso della giornata fino a poco mosso ovunque in serata
TEMPERATURE: minime in diminuzione, massime in lieve aumento
UMIDITÀ: su valori medi