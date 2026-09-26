Logo

Temi del giorno:

territorio
Celebrazioni
Feste
maltempo
meteo

previsioni arpal

Ultimo sabato del mese soleggiato con massime in leve aumento

26 settembre 2026 | 08:00
Share0
di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Ultimo sabato del mese soleggiato con massime in leve aumento

Prevalentemente soleggiato al mattino con qualche addensamento in più sui versanti padani di Ponente; a seguire cielo sereno o al più poco nuvoloso ovunque: così la previsione di Arpal

VENTI: deboli in prevalente regime di brezza lungo le località costiere, settentrionali sui versanti padani

MARE: al mattino mosso sul Centro-Ponente e poco mosso a Levante, in graduale calo nel corso della giornata fino a poco mosso ovunque in serata

TEMPERATURE: minime in diminuzione, massime in lieve aumento

UMIDITÀ: su valori medi