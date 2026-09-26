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Cultura e Spettacolo
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Sori: stasera concerto del Duo Zampini-Oliva

26 settembre 2026 | 12:32
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Sori: stasera concerto del Duo Zampini-Oliva

Da Giovanna Savino

Questa sera, sabato 26 settembre, alle ore 21, presso l’Oratorio di Sant’Erasmo a Sori, si terrà il concerto del Duo Zampini-Oliva.

Paolo Zampini, flauto e Primo Oliva, pianoforte eseguiranno musiche di Morricone e Bolling.

Il concerto è organizzato da Associazione “Musicamica” in collaborazione con l’Oratorio Sant’Erasmo di Sori.

Ingresso a offerta libera a favore di Associazione “Musicamica”.

 