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All'Oratorio di Sant'Erasmo|
Cultura e Spettacolo/
Sori: stasera concerto del Duo Zampini-Oliva
26 settembre 2026 | 12:32
Da Giovanna Savino
Questa sera, sabato 26 settembre, alle ore 21, presso l’Oratorio di Sant’Erasmo a Sori, si terrà il concerto del Duo Zampini-Oliva.
Paolo Zampini, flauto e Primo Oliva, pianoforte eseguiranno musiche di Morricone e Bolling.
Il concerto è organizzato da Associazione “Musicamica” in collaborazione con l’Oratorio Sant’Erasmo di Sori.
Ingresso a offerta libera a favore di Associazione “Musicamica”.