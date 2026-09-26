Temi del giorno:
Accompagnato dal capitano Giada Conti|
Attualità/
Sestri: visita del generale Alessandro Magro, ha incontrato il sindaco
26 settembre 2026 | 14:21
Dall’ufficio stampa del Comune di Sestri Levante
Visita questa mattina del generale Alessandro Magro, comandante provinciale dei Carabinieri di Genova, in occasione dei suoi periodici sopralluoghi sul territorio di competenza. Il generale, accompagnato dal comandante della Compagnia di Sestri Levante, capitano Giada Conti, ha incontrato il sindaco Francesco Solinas: è stata l’occasione per una chiacchierata su vari temi del territorio.