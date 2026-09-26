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Accompagnato dal capitano Giada Conti

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Sestri: visita del generale Alessandro Magro, ha incontrato il sindaco

26 settembre 2026 | 14:21
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Sestri: visita del generale Alessandro Magro, ha incontrato il sindaco

Dall’ufficio stampa del  Comune di Sestri Levante

Visita questa mattina del generale Alessandro Magro, comandante provinciale dei Carabinieri di Genova, in occasione dei suoi periodici sopralluoghi sul territorio di competenza. Il generale, accompagnato dal comandante della Compagnia di Sestri Levante, capitano Giada Conti, ha incontrato il sindaco Francesco Solinas: è stata l’occasione per una chiacchierata su vari temi del territorio.

 