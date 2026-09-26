Sestri: incendio boschivo, anche l’elicottero per fermare il rogo

I vigili del fuoco, con l’aiuto di volontari e l’impiego di un elicottero della Regione Liguria, sono impegnati a spegnere un incendio sviluppatosi per motivi al momento ignoti. Il rogo interessa una zona situata al confine di un canneto che sorge in via Sara. Gli sforzi per evitare che il fuoco, alimentato dalla siccità e dal vento, possa avvicinarsi ad abitazioni non troppe lontane. Presenti anche i carabinieri forestali che stanno svolgendo indagini sulle origini.