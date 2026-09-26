‘Santa in Giallo”: Premio Tigullio al giornalista Umberto Brindani

La cronaca, quella raccontata per una vita sui giornali e quella che continua a porre interrogativi anche molti anni dopo i fatti, ha dominato la serata di venerdì 25 settembre all’Anfiteatro Umberto Bindi di Santa Margherita Ligure. Protagonista Umberto Brindani, scrittore e direttore del settimanale “Gente”, al quale Santa in Giallo ha assegnato due riconoscimenti: il Premio “Golfo del Tigullio” per il giornalismo e il Premio speciale del Direttore artistico per il romanzo Senza lasciare traccia. La serata è stata allietata dagli interventi musicali del Santemo Group, che ha suonato brani tratti soprattutto da film gialli.

Il premio speciale del direttore artistico ha voluto sottolineare proprio il punto di incontro fra le due anime di Brindani: il giornalista abituato a cercare indizi, verificare fatti e andare oltre le apparenze e lo scrittore che trasferisce questo metodo nella costruzione di un giallo, trasformando il rigore dell’inchiesta in materia narrativa. Ma l’incontro, condotto da Marco Delpino, è andato ben oltre il libro. Brindani ha ripercorso una lunga esperienza professionale parlando del lavoro nelle redazioni, dei profondi cambiamenti intervenuti nel mondo dell’informazione, della diffusione e delle vendite dei giornali e delle difficoltà con cui oggi deve confrontarsi chi produce informazione. Un mestiere cambiato radicalmente negli strumenti e nei tempi, ma che continua ad avere nella verifica delle notizie uno dei suoi punti essenziali. Presente, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, l’assessore Sebastiano Teppati.

Inevitabile arrivare anche a uno dei casi di cronaca giudiziaria più discussi degli ultimi vent’anni: l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Brindani ha spiegato di avere studiato a lungo la vicenda e gli atti disponibili, soffermandosi sulla condanna definitiva di Alberto Stasi e sugli sviluppi più recenti dell’inchiesta riguardante Andrea Sempio.La sua è stata una posizione molto netta, presentata però come risultato della propria lettura giornalistica del caso: secondo Brindani, gli elementi che portarono alla condanna di Stasi non avevano, a suo giudizio, una forza tale da giustificare quella conclusione, mentre considera più consistenti alcuni degli elementi oggi raccolti nei confronti di Sempio. Un tema di particolare attualità: la Procura di Pavia ha chiuso nel maggio scorso le nuove indagini indicando Sempio come responsabile dell’omicidio, una ricostruzione che dovrà naturalmente passare al vaglio delle sedi giudiziarie e che viene contestata dalla difesa. Stasi resta, allo stato, la persona condannata in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi. L’incontro ha così finito per trasformarsi anche in una riflessione sul rapporto fra giornalismo e giustizia: il peso degli indizi, la necessità di separare i fatti dalle suggestioni, la responsabilità di chi racconta un’inchiesta e il rischio di trasformare un processo mediatico in una sentenza anticipata.

La giornata di Santa in Giallo aveva però avuto già nel pomeriggio uno dei suoi appuntamenti più attesi. Alle 18, sempre all’Anfiteatro Bindi, sono salite sul palco le “Signore in giallo”: Maria Masella, Silvia Volpi e Daniela Piazza, tre scrittrici molto diverse fra loro per formazione, personaggi e ambientazioni, ma accomunate da un lungo rapporto con il mistero e l’indagine. Maria Masella, genovese, ha alle spalle una produzione di oltre sessanta titoli e soprattutto una lunga frequentazione con il suo commissario Antonio Mariani, personaggio nato nel 2002 con Morte a domicilio. L’incontro è servito anche a interrogarsi su cosa significhi convivere per oltre vent’anni con lo stesso personaggio: quanto Mariani sia cambiato insieme alla sua autrice e ai suoi lettori e quanto, invece, sia rimasto fedele alla propria identità. Da qui il passaggio a Ostinato silenzio, dove i sospetti arrivano a coinvolgere Francesca, la moglie del commissario, e a Irene l’assassina, con una domanda costruita proprio sul contrasto fra un titolo che sembra già una condanna e una storia che mette invece in discussione le certezze.

Con Silvia Volpi, giornalista oltre che scrittrice, il confine fra realtà e invenzione si è spostato direttamente dentro una redazione. A partire da Alzati e corri, direttora, pubblicato da Mondadori, si è parlato della scelta di affidare l’indagine a una direttrice di giornale e del rapporto fra Elsa Guidi e il cronista Tommaso Morotti. Una delle domande ha riguardato ciò che Volpi ha conservato della propria esperienza professionale nella costruzione della redazione immaginaria della “Piazza” e, al contrario, ciò che la narrativa le ha consentito di inventare. Daniela Piazza ha portato invece nell’incontro la propria formazione storico-artistica e musicale e i suoi gialli ambientati anche in Liguria. Da La morte non ha rispetto, con l’insolita coppia investigativa formata da Annarita ed Elena, ad Addio, Bocca di rosa, nel quale una morte durante un concerto dedicato a Fabrizio De André apre l’indagine. Si è parlato anche di quanto una piccola comunità, dove tutti sembrano conoscersi, possa aiutare a comprendere le persone oppure, al contrario, alimentare l’illusione di sapere già tutto di loro. Infine il salto nella storia con L’enigma Michelangelo, e la difficoltà di trasformare una figura monumentale come Michelangelo in un personaggio vivo, capace ancora di sorprendere.