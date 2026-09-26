“Santa in Giallo”: grande partecipazione dei commercianti, i premiati

Nell’ambito dei diversi eventi che hanno caratterizzato la settimana di “Santa in Giallo”, uno, in particolare, ha coinvolto l'”anima commerciale” della città.

“Vetrine in Giallo”, un piccolo, amichevole contest, è servito a sensibilizzare i negozianti di Santa Margherita, su quanto stesse succedendo. In pratica, un invito affinché questi esponessero nei propri punti vendita, od attività commerciali, quanti più articoli in tinta gialla, o, comunque, a tema, potessero.

Ottima la risposta, con più di trenta partecipanti, sia con vetrine completamente allestite con grande creatività, sia anche con semplici esposizioni che richiamassero il colore in oggetto.

Sei, alla fin fine, i partecipanti giudicati meritevoli di una piccola targa premio in ricordo, dopo un’attenta e discussa selezione. Per tutti, comunque, un diploma per la volonterosa ed apprezzata partecipazione.

I sei vincitori, sono stati divisi in due categorie, tutti, comunque exaequo

Riconoscimenti per la vetrina vera e propria per:

“Galleria d’Arte Massimo Meda”, “Zucchero Amaro” e “La Gassa d’Amante”.

Tre menzioni speciali motivate, invece, per “Tlm Nautica Ambiente” (Barca di soccorso gialla) per ciò che Fabio Storelli fa, quotidianamente per la cura del “suo” mare. Quindi, “Cappelleria Cavallini”, per la sua sempre grande eleganza del negozio e “Optica”, per l’originalità dell’ allestimento in tema “noir”.

A presenziare alla consegna, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, L’assessore Francesca Tarabocchia ed il delegato alla Cultura, Andrea Turrin.