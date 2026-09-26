Samp, sei gol in amichevole contro la Primavera

Termina 6-0 l’amichevole disputata dalla Sampdoria contro la formazione Primavera: a segno Mbabu e Karamoh, Insigne su rigore e un tripletta di Lauritsen.

Intanto c’è apprensione in casa blucerchiata per Danel Sinani uscito anzitempo nella gara tra Bulgaria e Lussemburgo: il trequartista doriano ha dovuto alzare bandiera bianca verso la fine del primo tempo. Non è stato utilizzato invece dal ct della Slovenia Begic