Logo

Temi del giorno:

territorio
Celebrazioni
Feste
maltempo
u.c. sampdoria
Liguria

situazione blucerchiati

|
Sampdoria
/

Samp, sei gol in amichevole contro la Primavera

26 settembre 2026 | 20:51
Share0
di Redazione

Redazione

Samp, sei gol in amichevole contro la Primavera

Intanto Sinani è uscito anzitempo per infortunio

Termina 6-0 l’amichevole disputata dalla Sampdoria contro la formazione Primavera: a segno Mbabu e Karamoh, Insigne su rigore e un tripletta di Lauritsen.

Intanto c’è apprensione in casa blucerchiata per Danel Sinani uscito anzitempo nella gara tra Bulgaria e Lussemburgo: il trequartista doriano ha dovuto alzare bandiera bianca verso la fine del primo tempo. Non è stato utilizzato invece dal ct della Slovenia Begic

 

 