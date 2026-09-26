Recco: benvenuto ai ciclisti arrivati da Varzi attraverso la via del sale

Ormai è una tradizione. Un gruppo di ciclisti raggiunge Recco da Varzi, comune di 3.000 abitanti dell’Oltrepò pavese; uno dei Borghi più belli d’Italia, al centro della Valle Staffora. Hanno pedalato per 147 chilometri attraverso la via del sale. Ad accoglierli nella piazza del Comune il vicesindaco Edvige Fanin, Luisa Capurro (consigliere comunale e della Pro Loco) e Angiola Diena (consigliera Pro Loco). Naturalmente non poteva mancare uno spuntino a base fi fragrante focaccia.