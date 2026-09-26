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Sabato 26 settembre

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Cronaca
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RASSEGNA STAMPA. Treni cancellati, ritardi, blocchi; un’estate bollente

26 settembre 2026 | 05:59
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di Redazione

Redazione

RASSEGNA STAMPA. Treni cancellati, ritardi, blocchi; un&#8217;estate bollente

Oggi, sabato 26  settembre, auguri a Cosma, Damiano, Teresa, Cipriano, Giustina. Mercati settimanali: Deiva Marina; Sestri Levante. Proverbi: “Chi vuole un lavoro malfatto, lo paghi prima”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Treni: estate bollente tra blocchi ritardi, cancellazioni. Frane: 12 milioni della Ewguoione per il Levante

Sestri Levante-Castiglione Chiavarese: alleanza per i musei. Lavagna: pazienti sedate “Processate le due infermiere”. Lavagna: puliamo il mondo, acquistati i kit. Chiavari: in Cassazione il caso Torriglia-Hgm. Chiavari: la Regione chiude Hotel&Garden

Rapallo: presi i rapinatori dei market. Rapallo: commercio, chiude Tronelli. Rapallo: Casa di San Michele, rinnovato il patto. Santa Margherita: triplicati gli studenti stranieri iscritti ai corsi di italiano.

Camogli: il Teatro Sociale compie 150 anni. Camogli : “Stop a cemento in piazza Matteotti”. Recco: bacheche inutlizzate, ecco il motivo.

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