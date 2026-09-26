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Celebrazione della messa alle ore 11.30|
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Rapallo: Festa di San Michele al santuario sul monte Orsena
26 settembre 2026 | 16:44
Domani, secondo tradizione, festa di San Michele al santuario dedicato alla Madonna di Caravaggio sul monte Orsena a Rapallo. Celebrazione organizzata dalla comunità di Santa Maria del Campo. Il parroco don Davide Sacco celebrerà la messa alle ore 11.30.
Dalle 13 si potrà gustare “l’asado di Michele”, fino ad esaurimento. Funzionerà il bar con la distribuzione di focaccette calde.