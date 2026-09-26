Portofino: inaugurazione strada a Silvio Berlusconi, top secret la data

Matteo Viacava e Silvio Berlusconi

Ieri alla presenza di figlia, fratello e tra le autorità il presidente Ignazio La Russa, l’aeroporto Milano-Malpensa è stato intitolato a Silvio Berlusconi. E la strada intitolata al Cavaliere a Portofino?. La proposta poche settimane dopo il decesso del Cavaliere, poi la pratica si è arenata.

Berlusconi era di casa a Portofino prima di diventare un famoso imprenditore e poi un politico. Abitava nella villa in località Olivetta (poi acquistata da Dolce& Gabbana) prima di trasferirsi al Castello di Paraggi. Oggi il figlio Pier Silvio ha lasciato il castello della famiglia Bonomi Bolchini per trasferirsi nel Borgo.

Il sindaco Matteo Viacava, raccogliendo anche le richieste pervenutegli da cittadini, aveva subito manifestato l’idea di intitolare una strada all’ex presidente del Consiglio, ottenendo il nulla osta della Prefettura.

Il binomio Berlusconi-Portofino fu troppo ghiotto per non suscitare sterili polemiche e, indirettamente, una denuncia al sindaco da cui è stato pienamente assolto.