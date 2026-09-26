Lavagna: inaugurazione del nuovo ascensore del cimitero

L’impianto collegherà i tre livelli del cimitero: il piano strada, direttamente collegato all’area di parcheggio che dispone di circa 20 posti auto, e i due livelli sottostanti.

Si tratta di un intervento particolarmente importante sotto il profilo dell’abbattimento delle barriere architettoniche e dell’accessibilità, che consentirà alle persone con ridotte capacità motorie di raggiungere più agevolmente i diversi livelli del cimitero. L’ascensore è infatti dimensionato per accogliere anche le carrozzine, rendendo più agevole l’utilizzo anche da parte di utenti con disabilità o con bambini piccoli al seguito.

Realizzato in vetro e acciaio, l’impianto è stato progettato con particolare attenzione all’inserimento nel contesto e al rispetto del decoro dell’ambiente circostante. La nuova struttura rappresenterà inoltre un’infrastruttura funzionale in vista dei futuri ampliamenti previsti per il cimitero cittadino.