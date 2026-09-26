ChiavarinCosplay: il centro si anima e domani Cristina d’Avena

Dal sito Avanti Chiavari

Da Ufficio stampa Comic Festival Community

Il ciak è stato battuto ieri pomeriggio e, ad appena metà della seconda giornata, ChiavarInCosplay 2026 ha già girato alcune delle sue scene più memorabili. Il Red Carpet si è popolato lungo le vie del centro, i cosplayer hanno conquistato l’obiettivo dei fotografi, le aree tematiche si sono animate e il pubblico è entrato nel grande set a cielo aperto della “Hollywood del cosplay”.

Poco prima del taglio del nastro che ha dato il via ufficiale all’edizione dal palco di piazza Matteotti, l’Assessore alla Cultura Silvia Stanig ha commentato: «Sembra incredibile che sia già trascorso un anno dalla scorsa edizione, anche perché sappiamo quanto lavoro e quanta preparazione richieda ChiavarInCosplay. Arriviamo a questa inaugurazione carichi di entusiasmo ed è bellissimo vedere già così tanto pubblico per le vie della città. ChiavarInCosplay è un sogno nato nel 2018 e, visto che vengo affettuosamente definita la sua “mamma”, è una grande emozione vedere crescere questo “ragazzo” anno dopo anno. Non solo cresce, ma coinvolge sempre di più il tessuto cittadino e richiama tante persone anche da fuori Chiavari: un risultato che ci riempie di soddisfazione e che testimonia l’affetto di chi lo frequenta, di chi lo prepara e di tutte le persone che ogni anno se ne prendono cura».

La prima giornata, venerdì 25 settembre, è stata il primo atto ideale di un film girato in piano-sequenza, senza fuori campo né distinzione tra set e spettatori. Guitar Sutra, il live di Sana Takizawa, ha dato il via agli appuntamenti serali del palco di piazza Matteotti. Solo sul palco, ma con una presenza scenica che non ha lasciato vuoti, l’artista giapponese ha proposto un’esibizione tra J-rock e suggestioni Visual Kei, esprimendo sia la propria dimensione di chitarrista che quella di cantante. Una performance essenziale e suggestiva, perfettamente coerente sia con il claim di ChiavarInCosplay “Be your Style” che con la vocazione pop e internazionale del Festival.

Giga Party – ’90 e dintorni ha poi trasformato la piazza in una grande festa a base di musica e atmosfere di un decennio che continua a toccare emotivamente diverse generazioni. Sul palco, Jolie Chan, DJ-V e Letizia Cosplay. Già le prime note hanno richiamato ritornelli, gesti e riferimenti immediatamente riconoscibili; DJ set, performance live e momenti interattivi hanno dato a quell’energia una nuova forma, trasportando il pubblico all’interno dello spettacolo. Il Giga Party è diventato un luogo d’incontro tra chi ha vissuto gli anni ‘90 in diretta e chi li ha conosciuti attraverso gli aneddoti, la musica e le immagini tramandate da familiari e amici. Ha ricordato che alcune passioni non invecchiano: magari cambiano pubblico, ma continuano a far cantare, ballare e stare insieme.

Nella mattinata di oggi, sabato 26, il Festival ha riavviato le riprese da diversi punti contemporaneamente: dalle proposte degli espositori, dalle attività delle associazioni, dagli appuntamenti con ospiti d’eccezione. Davide Soliani e Fabio Pochet, rispettivamente game designer e direttore artistico di Day 4 Night, hanno incontrato fan e curiosi nel primo dei loro meet & greet, in piazza Verdi. I due ospiti, che hanno dato vita a videogiochi come Mario + Rabbids Kingdom Battle e Bradley the Badger, sono inoltre a disposizione per autografi, sketch e disegni, nonché per visionare i portfolio artistici di tutti gli aspiranti artisti che volessero tentare la strada del videogioco.

Sempre in piazza Verdi, da segnalare sono le attività promosse dalla Nuova Scuola Chiavarese del Fumetto. Per ChiavarInCosplay 2026, la Scuola ha preparato un percorso pratico e trasversale dedicato al disegno come strumento per inventare, interpretare e raccontare. Tra manga, fumetto, illustrazione e satira, il pubblico può osservare da vicino il lavoro degli artisti e degli insegnanti della Scuola, scoprendo come una linea a china possa dare espressività a un personaggio, come il colore possa definire un’identità e come anche una singola immagine possa diventare il punto di partenza per una storia. Le dimostrazioni e i workshop, rivolti sia ai più giovani che agli adulti, alternano tecniche diverse e sensibilità lontane: dal tratto monocromatico alla colorazione, dalla costruzione di figure ispirate al manga e al fantastico fino al disegno satirico come forma di osservazione della realtà.

Alle 15.00, il palco Talk & Incontri ha catapultato il pubblico tra mari, scimmie impertinenti e disgusto per la porcellana con l’appuntamento La vera storia di The Secret of Monkey Island, un curioso viaggio nella storia di un videogioco che ha cambiato per sempre il genere delle avventure grafiche e ha lasciato il proprio segno nell’immaginario videoludico anche al di là dello schermo.

Spostando l’attenzione dal videogioco all’illustrazione, lo stesso palco ha poi accolto Paolo Barbieri, maestro del fantastico e tra i nomi più illustri di questa edizione. Il pubblico non ha incontrato soltanto l’autore che ha firmato il manifesto ufficiale di ChiavarInCosplay 2026, ma una delle figure che meglio rappresentano la capacità del fantastico di costruire mondi, personaggi e identità visive. A Paolo Barbieri è anche dedicata la mostra ospitata nelle sale di Palazzo Rocca, a disposizione del pubblico con ingresso gratuito per tutta la durata del Festival. L’esposizione propone un’immersione approfondita nella produzione di Paolo Barbieri, passando dalle fiabe al mito, fino all’Inferno dantesco.

A proposito del manifesto di ChiavarInCosplay 2026, Paolo Barbieri ha raccontato: «”ChiavarInCosplay” è già, di per sé, un claim molto evocativo. Per il manifesto volevo quindi restituirne lo spirito senza ricorrere ai classici cosplay di personaggi più o meno noti del fumetto, dell’animazione o del cinema. Devo dire che ho dedicato diverso tempo a immaginare, disegnare e abbozzare possibili interpretazioni. L’idea è arrivata una sera, mentre ero a letto con il mio blocco da disegno: è un momento in cui non ci sono e-mail né telefonate e la mente può rilassarsi. Ho realizzato un piccolo bozzetto di una ragazza che si sfila una grande testa di gatto: da lì è iniziato tutto. Mi sono chiesto perché non immaginare anche un gatto gigante, cavalcato dalla protagonista lungo la strada. E, per amplificare ulteriormente il gioco che è al centro dell’evento – il cosplay, la possibilità di trasformarsi – ho pensato che persino il gatto potesse travestirsi, indossando un costume da drago cinese. Da questa immagine sono poi nate le altre variazioni sul tema: gli elementi naturali, il cosplay dell’ape, la scalinata del palco di Villa Rocca e, infine, il tappeto rosso, simbolo di ChiavarInCosplay. Anche attraverso i colori, ho voluto mettere al centro l’elemento di festa e la fantasia: è il fondamento del cosplay e del divertimento che sa offrire a tutti, sia a chi lo fa livello professionale e sia chi indossa magari solo una maglietta disegnata».

All’apertura della mostra, l’Assessore Silvia Stanig ha ricordato quanto iniziative come questa testimonino il valore culturale di ChiavarInCosplay: «Oggi, attraverso la mano e le opere di Paolo Barbieri, emerge con chiarezza un percorso fatto di fantasia, lavoro, formazione e grande capacità artistica. È per noi un grande onore aprire le porte di Palazzo Rocca, cuore pulsante delle attività culturali della nostra grande-piccola Chiavari: poter mettere in dialogo le opere di Paolo con la collezione permanente del Palazzo rappresenta una preziosa fortuna che porteremo a lungo nel cuore e nella memoria».

Anche il gioco trova spazio nella sceneggiatura. Le postazioni per i giochi da tavolo lungo i caruggi e la zona dedicata ai mattoncini LEGO® hanno richiamato giocatori esperti, famiglie e curiosi. Nell’auditorium della ex-chiesa di San Francesco, videogiochi ed eSport hanno attirato il pubblico più competitivo.

Il pomeriggio di oggi ha poi avvicinato linguaggi apparentemente lontani, ma accomunati da performance d’impatto e dalla capacità di generare un forte senso di community. Uno di questi è il K-Pop, che ha visto solisti e crew impegnati in coinvolgenti coreografie durante il K-Pop Contest e tornerà a regnare, alle 19:00, nello show musicale K-Pop Experience con la cantante e performer Rin Assi e la dance crew KST.

Il pubblico ha giocato in diretta con quiz come Champion Nerd, mentre il Pop Screen Fest lo ha condotto alla scoperta delle ultime news dal mondo del cinema, ad esempio alcune curiosità sull’atteso nuovo capitolo della saga degli Avengers. Tutto questo mentre, al di là del percorso tracciato dal programma, ognuno ha scelto e continua a scegliere per sé il copione che più sente proprio. Così nascono storie, scambi e incontri che arricchiscono la trama e l’esperienza con un prezioso tratto di inaspettato.

Il film è tuttora in lavorazione. Tra le prossime scene previste dal piano di lavorazione, questa sera si girerà con il Capitano Giorgio Vanni, l’Ammiraglio Max Longhi e il Primo Ufficiale Daniel Tek a bordo di Generazione Vanni. Per domani, domenica 27 settembre, ci aspetta l’attesissimo momento del Cosplay Contest, che prenderà il via con la sfilata dei partecipanti lungo il Red Carpet – davanti a pubblico, fotografi e giudici in incognito – e si concluderà con l’annuncio delle nomination e le premiazioni finali sul palco di piazza Matteotti. Sarà infine Cristina D’Avena a portare ChiavarInCosplay 2026 verso i titoli di coda, con un repertorio capace di richiamare in pochi secondi personaggi, mondi e ricordi. E, come accade con le sigle di chiusura meglio riuscite, questa musica continuerà a risuonare anche dopo la dissolvenza in nero.