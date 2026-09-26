Chiavari: ventenne aggredito, trasportato al pronto soccorso

Ventenne ferito durante un’aggressione avvenuta alle 02.06 della scorsa notte in viale Tito Groppo a Chiavari. Il giovane è stato soccorso dai militi della Croce Verde Chiavarese e trasportato in codice giallo, poi derubricato in verde, al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna. Non sono note le circostanze, le cause e i protagonisti della vicenda. Anche fosse dovuta ad una lite, è sempre il sintomo di disagio, di come la violenza sia sempre più frequente in Riviera. Fenomeno in ogni caso da monitorare; non da tacere come alcuni vorrebbero. Il caso è certamente all’attenzione delle forze di polizia,