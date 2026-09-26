Camogli: tra le priorità i marciapiedi delle via Mazzini, Bettolo, Rosselli, Molfino

Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale di Camogli si è parlato di priorità. Problema che va inquadrato tenendo presenti i servizi comprensoriali offerti e studiati per i cittadini di più Comuni contigui.

A Camogli tra le priorità vi è la mancanza di marciapiedi in diverse strade, sempre più percorse dai pedoni, tra cui i turisti che si servono di case-vacanze anche periferiche. Le persone con bagagli, carrozzine, bimbi e anziani anche in carrozzella, rischiano di essere investiti in particolare da conducenti che non conoscono bene le strade.

Via Mazzini (strada provinciale), dove anni fa erano stati creati due tratti di marciapiedi mai completati tra Largo Felicina Casabona e località “Angeli”, è totalmente priva nel tratto “Angeli” – “Boschetto”.