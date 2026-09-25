Triathlon/ Pro Recco presente al trail Camogli-Monte di Portofino

Da Luigi Massone, presidente Pro Recco Triathlon

Ergo-Tec Group al fianco di Pro Recco Triathlon: tre nuovi appuntamenti tra sport, territorio e benessere.

Da Camogli a Bergeggi: tra il 27 settembre e l’11 ottobre prosegue la partnership triennale tra Ergo-Tec Group e Pro Recco Triathlon.

Prosegue la partnership triennale tra Pro Recco Triathlon e Ergo-Tec Group, realtà ligure specializzata nei servizi integrati per la salute e sicurezza sul lavoro. Dopo il debutto della collaborazione in occasione del Triathlon Internazionale di Recco lo scorso 12 luglio, le due realtà tornano fianco a fianco in un nuovo calendario di appuntamenti sportivi che porterà atleti e appassionati in alcuni degli scenari più rappresentativi della Liguria.

Una collaborazione nata dalla condivisione di valori come attenzione alle persone, cultura della prevenzione, impegno quotidiano e benessere, che trova nella presenza alle manifestazioni sportive un’occasione concreta per rafforzare il legame con atleti, appassionati e territorio.

A dare il via al calendario sarà domenica 27 settembre il 3° Trail di Camogli e Monte di Portofino, appuntamento dedicato al trail running immerso nella cornice del Parco Naturale Regionale di Portofino. A Camogli, Ergo-Tec Group sarà presente nello spazio condiviso di Pro Recco Triathlon insieme agli altri sponsor, con roll-up e bandiera dedicati e con la presenza del team aziendale. La collaborazione entrerà anche nei pacchi gara: oltre 400 cordoncini Ergo-Tec Group saranno distribuiti agli atleti partecipanti, portando il brand a diretto contatto con la community della manifestazione.

Il trittico autunnale proseguirà poi con Swimtheisland Golfo dell’Isola, in programma sabato 3 e domenica 4 ottobretra Bergeggi, Noli, Spotorno e Vezzi Portio. Una delle manifestazioni di nuoto in acque libere più partecipate d’Italia, che nel 2026 prevede di richiamare circa 3.000 atleti tra agonisti e appassionati provenienti dall’Italia e dall’estero.

L’ultimo appuntamento di stagione sarà infine a Savona domenica 11 ottobre con il X Triathlon Città di Savona, competizione sprint che porterà fino a 400 partecipanti a confrontarsi nelle tre discipline simbolo del triathlon.

Tre appuntamenti che scandiscono la parte autunnale della stagione e danno continuità sul campo alla presenza di Ergo-Tec Group al fianco di Pro Recco Triathlon. Il marchio dell’azienda accompagna infatti gli atleti della società sui body da gara e sull’abbigliamento tecnico, inclusi i capi utilizzati durante gli allenamenti e nel tempo libero, affiancando alla visibilità del brand una partecipazione diretta alle manifestazioni e alle iniziative legate alla partnership.

La presenza agli eventi sarà accompagnata anche dalle attività di comunicazione sviluppate insieme a Pro Recco Triathlon, per raccontare le gare, i loro protagonisti e una collaborazione che prosegue lungo il calendario sportivo, mantenendo un forte legame con il territorio ligure.

“Essere presenti al fianco di Pro Recco Triathlon anche in questi nuovi appuntamenti significa dare continuità concreta a una partnership nella quale abbiamo creduto fin dall’inizio – commenta Alberto Valentino, CEO e founder di ErgoTec Group – È proprio nello spirito con cui gli atleti affrontano queste sfide che riconosciamo valori molto vicini al nostro modo di lavorare: preparazione, responsabilità, attenzione alle persone e cultura del benessere. Vivere queste manifestazioni insieme agli atleti e alla comunità ci permette di rafforzare ulteriormente un progetto che vuole crescere nel tempo e mantenere un legame forte con il nostro territorio”.