Treni: estate bollente con frequenti ritardi e disagi

Da Cristiano Magri, Comitato pendolari levante ligure

Sale ancora la temperatura dopo gli eventi che hanno creato non pochi disagi ai pendolari Liguri con non poche situazioni che hanno messo a dura prova la pazienza degli utenti.

Tralasciando il discorso cantieri (ben vengano – ma quanti disagi), i mesi estivi appena trascorsi hanno visto guasti alla linea, guasti ai treni, incendi, incidenti vari e scioperi, causando quotidianamente ritardi e soppressioni di treni. Queste sono le disavventure che il pendolare ligure ha vissuto e subito per raggiungere le proprie destinazioni nel levante ligure.

Queste alcune segnalazioni pervenute nella chat del comitato:

09/07/2026 linea bloccata in Toscana per incendio

23/07/206 IC 684 ritardo 40 minuti per mancanza personale

IC 679 ritardo 30 minuti

28/07/2026 blocco informatico per le prenotazioni

04/08/2026 IC 679 ritardo 65 minuti

linea bloccata a Sarzana per scosse di terremoto

07/08/2026 blocco linea tra Pisa e Livorno

blocco linea tra Recco e Chiavari per investimento

13|08|2026 FB 8620 ritardo 20 minuti

14|08|2026 investimento tra Massa e Sarzana ore 03:30 (alle 8:00 c’erano ancora disagi)

IC 665 ritardo 20 minuti

FB 8601 ritardo 125 minuti

R 12320 soppresso

20|08|2026 soppressioni, limitazioni e ritardi considerevoli su tutta la linea

21|08|2026 albero sui binari tra GE Brignole e Sestri Levante causa maltempo

soppressioni, limitazioni e ritardi considerevoli

23|08|2026 FB 8605 ritardo 100 minuti

31|08|2026 circolazione interrotta 07:45 / 08:45 tra Deiva Marina e Levanto per persone non autorizzate sui binari

La Spezia Centrale – tabelloni orari fuori servizio

IC 662 ritardo 45 minuti

02|09|2026 IC 651 ritardo 45 minuti

05|09|2026 guasto a Genova Quarto – ritardi sulla tratta

08|09|2026 sciopero – Treni puntuali e regolari

09|09|2026 fulmine colpisce treno R12358 a Sori – linea bloccata

15|09|2026 RV 3277 partito da Genova Brignole con 30 minuti di ritardo

16|09|2026 guasto sulla linea – 06:30 / 08:30 circolazione rallentata tra Sestri Levante e Genova Brignole

R 12328 treno cancellato tutti sul RV 12320 ennesimo sovraffollamento con inserimento di fermate intermedie per cancellazione altro treno

IC 658 ritardo 33 minuti

R 12320 ritardo 54 minuti

16|09|2026 FB 8620 ritardo 45 minuti

17|09|2026 R 22937 treno cancellato

IC 669 ritardo 30 minuti

FB 8620 ritardo 40 minuti

21|09|2026 RV 3277 partito da Genova Brignole con 30 minuti di ritardo

23|09|2026 La Spezia Centrale – tabelloni orari fuori servizio

Da tempo abbiamo intrapreso un dialogo con gli uffici della Regione (che nulla può fare se non sollecitare l’azienda interessata, condividendo spesso le nostre richieste e segnalazioni) e con quelli della Direzione Regionale di Trenitalia e puntualmente le risposte, precise e dettagliate, arrivano, anche se spesso non ci soddisfano, anzi, mai: come nel caso dell’informatizzazione di alcune procedure dove Trenitalia si nasconde dietro a “investimenti non giustificati”; oppure come nei frequenti casi in cui sarebbe da rivedere la composizione dei convogli, uno per tutti il sempre sovraffollato RV12320, che andrebbe fatto in doppia composizione (oppure aggiungere una sesta carrozza ai rock e pop, essendo elettrotreni devo essere riportati in fabbrica, non è un intervento veloce, ma pensiamo ne valga la pena), dove purtroppo la risposta è stata, “… è emerso che la capienza del treno (5 casse), sebbene prossima alla saturazione, risulta idonea a soddisfare la domanda di mobilità”, e intanto noi continuiamo a viaggiare come sui carri bestiame.

Non bastasse stiamo ancora aspettando lo switch definitivo dei treni denominati “freccia”, passaggio da FB ad altra categoria (nella speranza che questa sia confacente alle velocità ed alle caratteristiche della nostra linea), e di una preventiva e tempestiva comunicazione sulla riprogrammazione oraria derivante dalla sostituzione del materiale sopra citato. Da tempo chiediamo “regionali veloci” per i pendolari del mattino che da Genova arrivano fino a Viareggio, che vadano ad integrare e/o sostituire il passaggio dei “freccia”. In questo caso la risposta è stata che Regione e Trenitalia, stanno si studiando una alternativa ma che non potrà essere messa in atto prima della fine lavori del nodo di Genova. Ma senza che siano indicate le tempistiche per la fine lavori.

Per i treni “freccia” è necessaria una programmazione stabile per un arco temporale minimo di sei mesi per garantire l’accessibilità del nostro territorio. Non è possibile che ad ogni cambio orario si debba assistere ad una provvisoria latitanza di corse e fermate in attesa di un assetto definitivo che arriva sempre più con grave ritardo.

Dal 5 ottobre pv una coppia (8551 / 8556) di Freccia Argento diventerà Freccia Rossa, e come sempre veniamo a saperlo da fonti diverse da quelle ufficiali………cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi? Da molto tempo attendiamo una convocazione seria e costruttiva da parte di Regione e Trenitalia, ci piacerebbe vedere sul tavolo proposte concrete sulle quali poter discutere e dire la nostra come avviene in altre regioni, vorremmo costruire insieme un percorso di trasformazione del trasporto su ferro e gomma, la voce di chi vive quotidianamente i binari e le strade liguri conta più delle statistiche e dei numeri.

Novità dell’anno è la mancata possibilità di prenotazione IC, in quanto sito e piattaforma danno come informazione che i posti sono “esauriti” ma poi in realtà i posti sono tutti liberi. Come è possibile? Problemone tecnico?

Inoltre, su alcuni convogli del mattino presto, si sono verificate situazione di sporcizia non giustificabili per l’orario e pertanto riconducibili ad una poca cura e/o disattenzione nelle fasi di pulizia dei convogli nei momenti opportuni.

Questa è la situazione che riscontriamo tutt’oggi (settembre 2026) e per numerosi mesi, forse anni, dovremo ancora subire.

Chiediamo e continueremo a chiedere agli uffici dell’Assessore Scajola di monitorare e sollecitare Trenitalia e RFI per far sì che la vita del pendolare ligure migliori costantemente invece di peggiorare come sta accadendo negli ultimi anni.

Attendiamo convocazioni puntuali per poter far sentire la nostra voce ai tavoli tecnici e cercare di ottenere qualche risultato positivo a favore dei pendolari e dell’immagine della Liguria.

Il fatto di non aver ricevuto nessuna convocazione né preventiva né postuma riguardo al cambio orario di Giugno ci pone degli interrogativi riguardo le possibilità di rivedere concretamente l’orario ferroviario che ogni giorno si rivela sempre più inadeguato rispetto alla domanda dell’utenza. Infatti alcune scelte compiute in occasione dell’ultima release stanno mostrando, come da noi segnalato tempo fa, tutta la loro inefficacia.

Il Comitato Pendolari del Levante Ligure, dopo aver incorporato nel 2025 il Comitato Genova-Pisa e la sezione pendolari del Comitato 5 Terre, nel 2026 ha compiuto 10 anni dalla fondazione ed allargato il proprio raggio d’azione includendo nel Direttivo due rappresentanti per Sarzana e la Val di Magra. Suddetto Direttivo è costantemente in azione, con un formidabile spirito di squadra, per il supporto dei viaggiatori sulla linea ferroviaria che attraversa la Riviera di Levante.

Rimborsi per i disagi? E noi chi siamo, serie B?

Sul portale di informazione Genovatoday, in data martedì 11 marzo 2025 leggevamo un articolo dal titolo “Lavori Estivi Sulla Linea Ferroviaria Milano Genova: la Regione chiede di limitare i disagi per i pendolari con ritardi contenuti, aumenti dei rimborsi e un ponte temporaneo per garantire la mobilità”, con cui Bucci e Scajola chiedevano a Rfi e Trenitalia: “Meno ritardi e più tutele per i viaggiatori” –

L’articolo proseguiva così: “La modernizzazione della rete è fondamentale, ma non deve tradursi in disagi insostenibili per chi viaggia”, hanno dichiarato in una nota stampa Bucci e Scajola, chiedendo che i ritardi vengano contenuti entro un massimo di 30 minuti. La Regione ha inoltre proposto un aumento del bonus per i viaggiatori, portandolo dal 20 al 30%, con un ulteriore 10% di ristoro a carico di Rfi, per compensare i disagi subiti dagli utenti abituali della tratta”.

Eppure, dal mese di ottobre 2025 non abbiamo più visto un rimborso mentre i disagi e ritardi ci sono sempre e la situazione va peggiorando. Quando i nuovi rimborsi per i pendolari?