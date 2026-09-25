Sestri: “Regolamento acustico, salvate il soldato Smeraldi”

“Salvate il soldato Smeraldi. Dalle idee, che a volte potremmo definire fobie, del consigliere Paolo Smeraldi siamo quasi sempre distanti anni luce. Ma una cosa gli dobbiamo riconoscere: la coerenza. E anche per questo è giusto dire che chi non condivide le sue posizioni deve dirlo chiaramente e mettersi dalla parte opposta. Chi tace e sta al suo fianco, la pensa come lui.

Il sindaco Solinas la pensa come Paolo Smeraldi e segue la sua linea. Troppo facile far passare un consigliere per mattacchione un po’ insubordinato. Quel consigliere che accusa il sindaco e la giunta di “perdurante inerzia” è lo stesso che pochi giorni fa ha rivolto al primo cittadino una serie di accuse pesantissime che, vista la suscettibilità della persona, avrebbero scatenato querele e raffiche di comunicati indignati per tutelare l’immagine del sindaco. Invece nulla. Silenzio. Accondiscendenza anche da parte di quel che resta della maggioranza di fronte a posizioni imbarazzanti.

Adesso, in risposta alla richiesta del suo commissariamento per “omissione di atti obbligatori per legge”, Solinas tace e il silenzio assenso del resto della mini-maggioranza è assordante. Peggio, l’assessore competente dice di aver convocato una riunione con il sindaco, il comandante della Polizia Locale e lo stesso consigliere Smeraldi dalla quale è emersa una revisione del piano di zonizzazione acustica.

Smeraldi è a pieno titolo parte decisiva della maggioranza Solinas e Solinas non è vittima di Smeraldi ma suo alleato e a lui allineato. Tutto perfettamente legittimo, ma è l’ora di togliere gli alibi. Occorre l’onestà intellettuale di dirlo chiaramente. I cittadini devono sapere chi amministra e sulla base di quali idee. Gli unici provvedimenti che questa maggioranza ha assunto, dal regolamento di polizia locale alle varie ordinanze assurde, per arrivare all’imminente taglio dei banchi del mercato trasudano smeraldismo puro e portano sempre la firma del sindaco Solinas. Basta raccontare frottole” dichiarano in una nota i rappresentanti del centrodestra Marco Conti (Fratelli d’Italia) e Diego Pistacchi (Sestriamo-Forza Italia).