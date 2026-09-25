Sestri: “Le dichiarazioni di Smeraldi e il paradosso della maggioranza”

Dai Circoli del Partito democratico di Sestri Levante, Riva, Santa Vittoria

Le dichiarazioni del consigliere Smeraldi ci consegnano un curioso paradosso politico. L’incarico per aggiornare la zonizzazione acustica e predisporre il regolamento è stato affidato dall’amministrazione Solinas nel 2024. Oggi, di fronte ai ritardi, è però un consigliere della stessa maggioranza a rivolgersi al Difensore civico chiedendo l’intervento di un commissario ad acta.

Una domanda, a questo punto, viene spontanea: se per sbloccare una pratica serve un commissario, chi sta governando Sestri Levante? Da oltre tre anni ogni problema viene attribuito a chi amministrava prima. Questa volta, però, il procedimento è stato avviato dall’attuale amministrazione e i ritardi riguardano il presente, non il passato.

Con un pizzico di ironia, verrebbe quasi da dire che Smeraldi abbia individuato una nuova soluzione ai problemi della città: quando la maggioranza non riesce a far funzionare la macchina comunale, si chiama un commissario.